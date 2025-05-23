İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak yer alan 63 şüpheli tespit edildi.

56 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 56 şüpheli yakalandı.

4 ALBAY GÖZALTINDA

Buna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 8 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 13 kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 36 kişi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ü Albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15 yüzbaşı ve 24'ü ise astsubay ve uzman çavuşlardan oluşuyor. 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BİR OPERASYON DA EMNİYET'TE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sının aktif, 2'sinin okul döneminde ilişiği kesilen ve 1'inin ihraç durumda olduğu belirlenen 9 şüpheli emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.

9 EMNİYET PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair itirafçı beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, 'BankAsya' hesapları olan ve özellikle fakülte-yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunan kişilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 9 şüpheli emniyet personeli tespit edildi.

6'sının aktif, 2'sinin okul döneminde ilişiği kesilen ve 1'inin ihraç durumda olduğu belirlenen 9 şüpheli emniyet personeline yönelik İstanbul merkezli Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.