Saadet Partisi (SP) Çorum Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Osman Savurgan ve yönetim kurulu göreve başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Savurgan, “4 yıldır Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürüten Fatih Yıldıran, başkanım başta olmak üzere merkez ilçe teşkilatımızda hizmetleri geçmiş kıymetli dava kardeşlerimize teşekkürlerimi sunarım. Genel Merkezimizin ön görüsüyle yeni nesil siyaset vizyonuyla bizlerde yeni dönemde genç kadromuzla birlikte başta şehrimize, ülke ve milletimize hizmet konusunda takatimizin sonuna kadar inandığımız değerlerden taviz vermeden çalışmalara bismillah diyoruz. Bu bağlamda gerek teşkilatımızdan ve gerekse siz değerli Çorum'lu hemşerilerimden dua ve desteklerinizi bekler saygı ve selamlarımı sunarım” dedi. Osman Savurgan ayrıca önce dönem Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi taktim etti.