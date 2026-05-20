TFF, Bodrum maçından yaşanan olaylardan dolayı Arca Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar'a ceza verilmesi için Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.

UĞUR HOCA FİNAL MAÇINDA OLMAYABİLİR!

Uğur Uçar'ın 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak final maçında takımın başında yer alıp almayacağı federasyonun kararına göre belli olacak.

Federasyon ayrıca Bodrum maçında yaşanan “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca, “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü idarecisi TUĞRUL TOPUZ’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 19.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü antrenörü UĞUR UÇAR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü yardımcı antrenörü HAKAN SÖYLER’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncave “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca16.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü görevlisi MUHAMMED BUĞRA SÖĞÜTÇÜ’nün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARCA ÇORUM FK Kulübü görevlisi YİĞİT GÜL’ün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verdi.