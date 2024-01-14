Bölgede operasyonlar devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini bildirdi.

"Tüm kardeşlerimizi davet ediyorum"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimize dua için Sabah namazında buluşuyoruz. 14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."