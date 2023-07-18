MURAT KARASU

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız zamları eleştirdi. Türkiye’de adı konmamış bir İMF programının uygulandığını belirterek, “Yıllarca geçmiş iktidarları aynı konuda eleştiren AKP iktidarının, bugün İMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği anlaşılmaktadır” dedi.

İYİ Parti, 81 ilde zamlarla ilgili eşzamanlı açıklama yaptı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da parti binasında basın toplantısı düzenleyerek son dönemde fiyatlara yansıyan zamlara tepki gösterdi.

‘YANLIŞ EKONOMİ PROGRAMI SONRASI ZAM DALGASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

AK Parti iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları sonrası yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Yıldız, “Uzun yıllar boyunca uygulanan hatalı politikalar sonucunda, seçim sürecinde atılan sloganlarla popülist vaatlere karşı rasyonel bir zeminin varlığından söz edebilmek mümkün değil. Bunun yerine, bütün faturayı dar gelirliye kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşa da el atan bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir” diye konuştu.

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sabundan, kitaptan, çocuk bezinden ek vergi alınıyor ancak servetten elde edilen kazançtan vergi alınmamakta. Vatandaşa kemer sıkma tavsiye edilirken küçük, yandaş ve ranta dayanan bir kesimin zenginleşmesine hiçbir kemer dayanmamaktadır. AKP iktidarının bu ülkeye zamlardan ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bugün Türkiye’de adı konmamış bir IMF programı uygulanmaktadır. Yıllarca geçmiş iktidarları aynı konuda eleştiren AKP iktidarının, bugün IMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği anlaşılmaktadır.

‘MİLLETİMİZ DERİN BİR YOKSULLUK ÇUKURUNA GÖMÜLMEK İSTENMEKTE’

Memura ve emekliye yapılan cüzi zammın birkaç hafta içinde eriyip gitmesi bir yana, son olarak uygulanan akaryakıttaki ÖTV oranlarına yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir. İki ay önce, seçimin arifesinde 19.58 TL olan ABD Doları bugün 26.12 TL’ye gelmiştir. Yine iki ay önce, seçimlerin arifesinde benzinin litre fiyatı 21.14 TL’yken bugün litre fiyatı 35.90 TL olmuş ve iki ay içindeki artış oranı yüzde 70’i bulmuştur. Bu yağma düzenin dünyada başka bir örneği yoktur.

Kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelelerinin devam edecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bütün kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olacağız.”