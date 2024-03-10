Dünya genelinde giderek artan 'obezite', ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı yaşam tarzları, yanlış beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteden uzaklaşma gibi faktörlerin etkili olduğu obeziteyle mücadele büyük bir önem teşkil ederken Türkiye'deki oran korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

Avrupa'da fazla kilolu ve obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisi haline gelen Türkiye'deki durumu değerlendiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ekiz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PEK ÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Obezitenin sağlığımızı tehdit eden ve diğer hastalıklara davetiye çıkarttığını anlatan Dr. İbrahim Ekiz, şöyle konuştu:

"Avrupa ülkeleri arasında obezite görülme sıklığı, yüksek olan ülkeler arasında yer almaktayız. Obezite kalp hastalıkları, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları, inme, uyku apnesi, diyabet gibi insan sağlığını tehdit eden birçok hastalığa davetiye çıkarmakta. Bunun nedenleri arasında, daha fazla işlenmiş gıdalara yönelik beslenme tercihlerindeki eğilimler, daha fazla hareketsiz davranış gibi bir çok neden sayabiliriz. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. 18,5-24 arası normal değer, 25-30 arası aşırı kilolu, 30'un üstü ise obez olarak kabul ediliyor"