Forbes'un 2023'te açıkladığı "Türkiye'nin En Zengin İsimleri" listesinde 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirvede yer alan İbrahim Erdemoğlu, iki yıl içinde büyük bir kayıp yaşadı. Varlıklarının 3,6 milyar dolarını yitiren Erdemoğlu'nun toplam serveti 1,7 milyar dolara gerilerken, 2025 listesinde ancak 17. sırada kendine yer bulabildi.

Türkiye'de ekonomi politikaları ve küresel dalgalanmalar, büyük holdinglerin değerlerinde sert oynaklıklara yol açarken, milyarderlerin servet sıralamasında da büyük değişiklikler yaşandı.

FORBES'UN 2025 TÜRKİYE LİSTESİ AÇIKLANDI

Dünyaca ünlü finans dergisi Forbes'un açıkladığı 2025 "Türkiye'nin En Zengin İnsanları" listesinde zirve el değiştirdi. Listenin ilk sırasında 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı.

İBRAHİM ERDEMOĞLU'NA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2023 yılında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan İbrahim Erdemoğlu, bu yılki listede büyük bir gerileme yaşadı. SASA başta olmak üzere şirketlerinin borsa performansları ve hisse alım-satım kararlarıyla gündemde olan Erdemoğlu'nun serveti 1,7 milyar dolara düştü. Böylece iki yıl önce zirvede yer alan Erdemoğlu, 2025 listesinde 17. sıraya geriledi.

TÜRKİYE'NİN İLK 10 ZENGİNİ

Forbes'un yayımladığı 2025 listesine göre Türkiye'nin en varlıklı 10 ismi şu şekilde:

Murat Ülker – 5,4 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar

Erman Ilıcak – 3 milyar dolar

İpek Kıraç – 2,8 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara – 2,8 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel – 2,7 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk – 2,6 milyar dolar

Filiz Şahenk – 2,4 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç – 2,4 milyar dolar

Hamdi Ulukaya – 2,2 milyar dolar

SERVETLERDE SERT OYNAKLIK

Listenin ortaya koyduğu tablo, Türk milyarderlerin varlıklarının küresel gelişmeler ve Türkiye'deki ekonomi politikalarına bağlı olarak hızla değer kazandığını ya da kaybettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamladı. Hem çalışıp hem okuyan İbrahim Erdemoğlu babası Mehmet Erdemoğlu'nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi.

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketininhisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazandıklarını paylaşmayı ilke edindi. Camilerden, taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı yurdumuz insanına hediye etti. Son olarak da Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi. İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.