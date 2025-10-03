TÜİK verilerine göre; enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu. Verilere göre ev ve iş yerleri için ekim ayında yapılacak kira tavan zam oranı yüzde 38.36 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre; enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3.23 artarken yıllık bazda ise yüzde 33.29 olarak açıklandı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Konut ve iş yerlerine ekim ayında yapılacak kira tavan zammı oranı ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.

Böylelikle kira kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiralarına yüzde 38.36 zam yapabilecek. Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 39.62 olmuştu.