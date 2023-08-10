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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesine Türkiye’nin ikinci kapsül fabrikasını kuran Arca Savunma firması, ürün yelpazesini genişleterek roket ve ağır kalibre mühimmat üretiminin yanı sıra Türkiye’nin ilk C4 plastik patlayıcı fabrikasını kurdu.

Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, 13 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan kapsül fabrikasının kısa sürede inşaatının tamamlanarak seri üretime başladığını söyledi.

OSB’de 1 milyon metrekare üzerine kurulan fabrikanın yıllık 1.2 milyar adet kapsül üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden İsmail Terlemez, “Kapsülün dışında ağır kalibre mühimmat üretim hatlarını kurduk. Havan ve topçu mühimmatlarının test üretimine başladık, yıllık 144 bin adet üretim kapasitesi var. Roket üretim hattı da kurduk 122 mm topçu roketini üretiyoruz, yıllık 24 bin adet kapasitesi var. Plastik patlayıcı C4 üretim hattını kurduk, Türkiye’nin ilk C4 fabrikası. Bunların hepsinin test üretimine başladık, kısa süre içerisinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz” dedi.

‘HAMMADDEYİ SUNGURLU’DAN TEMİN EDECEĞİZ’

Hammaddeyi şuan çeşitli yerlerden tedarik ettiklerini kaydeden İsmail Terlemez, Sungurlu OSB’ye kurulan Gold Force Barut Fabrikasının tamamen faaliyete geçtiğinde hammaddenin tamamını buradan alacaklarını vurguladı. Terlemez, yapılan anlaşmalar gereği şuan üretimin tamamını yurt dışına gönderdiklerini ama yurt içinden de talep gelmesi halinde bunu da karşılayacak kapasitede olduklarını ifade etti.

Fabrikada güvenlik açısından tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Terlemez, “Fabrikalarda üretimlerin tamamı otomasyon yapılıyor, sadece kontroller personeller tarafından yapılıyor. Makine parkurumuzun tamamı yeni, 2023 model son teknoloji makinalardan oluşuyor. Yasaların bize dikte ettiği bütün tedbirleri alıyoruz, birde tecrübelerden kaynaklanan tedbirleri alıyoruz. Kimse endişe etmesin fabrikalarda güvenlik açısından hiçbir tereddüt yok”şeklinde belirtti.