5. Habib Gökçe 30 Yaş üstü Futbol Turnuvası ödül töreninde EN’lere özel ödüller verildi. Final maçının ardından İskilip Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen ödül töreninde turnuvanın en centilmen takımı seçilen İskilip Belediyesi’nin kupasını Belediye Meclis üyesi Mehmet Hazır’a AK Parti İlçe Başkanı ve aynı zamanda İskilipgücüspor Yönetim kurulu üyesi Mehmet Demirci ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Aktaş birlikte verdiler.

En centilmen futbolcu ödülüne layık görülen İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul’un ödülünü Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı verdi. En başarılı kaleci seçilen Mil Diyanet Sen takımından Fatih Çınar’ın ödülünü Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ve Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer birlikte verdiler.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Mil Diyanet Sen takımından Ertuığrul Karabıyık’ın ödülünü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu ve Tüfad eski başkanı ve Çorumspor eski kaptanlarından Remzi Karahan birlikte verdi. Turnuvanın 12 golle gol kralı olan Mil Diyanet Sen takımından Ertuğrul Karabıyık&ın ödülünü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Fidan ve U 17 Ligi sponsoru aynı zamanda 1. Amatör Küme’de altı takıma sponsorluk yapan Namsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı verdiler. Ayrıca turnuvada hakem olarak görev yapan Yaşar Sever ve Ramazan Boyraz’a teşekkür edildi.