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Her gün binlerce aracı muayene edildiği TÜVTÜRK istasyonlarında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamadan habersiz olanlar, eli boş şekilde evine dönmek zorunda kaldı. İşte detaylar...

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 26 milyon 937 bin 791 aracın belirli aralıklarla muayene olması zorunlu. 81 ilde araç muayenesini TÜVTÜRK adlı firma gerçekleştiriyor. Milyonlarca araç sahibi için yeni bir uygulamayı hayata geçiren TÜVTÜRK, artık randevusuz araç muayenesi yapmayacak. Yeni uygulamayla araç sahiplerinin muayene süreçlerini daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

TÜVTÜRK RANDEVU NASIL ALINIR?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenebilir ve randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilir.

İnternet üzerinden alınabilecek randevu ile sürücüler, uygun buldukları gün ve saatte otomobillerini muayeneye sokabiliyor.

Yeni uygulama sonrası yoğunluk yaşanmayacağını düşünen çok sayıda araç sahibi, randevu almadan muayene için istasyonları ziyaret etse de, TÜVTÜRK istasyonları randevusuz hiçbir aracı muayeneden geçirmemeye devam ediyor.

Aynı zamanda otomobil sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan 'egzoz pulu' olarak adlandırılan egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırabilirken, verilen belgeyi muayene sırasında yetkiliye ibraz ederek ek bir test yaptırmaktan muaf tutuluyor.

YOĞUNLUK AZALTILACAK

TÜVTÜRK'ün gezici istasyonlarıyla araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacak.

Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilir ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilir.