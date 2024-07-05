Amatör futbolda sezonun devam eden son kategorisi U 11’de yarı final maçları bugün. Grup maçları sonunda eleme turuna yükselen dokuz takımın karşılaşmaları sonunda yarı finale yükselen dört takım bugün finale yükselmek için karşılaşacak.

Günün ilk yarı final maçında saat 16.30’da Çorum Anadolu FK ile HE Kültürspor takımları karşılaşacak. Bu maçın ardından ise saat 18’de Hattuşaspor ile Vefaspor takımları ikinci yarı finalisti belirlemek için karşılaşacak.

Bugün oynanacak maçları kazanan takımlar 9 Temmuz salı günü saat 17.30’da finalde kaybedenler ise saat 16’da üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Maçları Serhat Doğan yönetecek

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre iki maçıda Serhat Doğan yönetecek.