Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) öncülüğünde düzenlenen renkli etkinliklerle çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora yönlendiriliyor.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, federasyon olarak orta kuşak 30 yaş üstü futbol turnuvası düzenlediklerini, turnuvadan elde edilen gelirle köy okulları ve yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara toplam 500 adet futbol, basketbol ve voleybol topu aldıklarını söyledi.

Köy okulları ve Kur'an kurslarını ziyaret ederek gençlere çikolata, futbol topu ve forma hediye ettiklerini vurgulayan Arıcı, "Köy ziyaretlerimizin sebebi hem gençlere hem sporu sevdirmek hem de kötü alışkanlıklardan ve sokaktaki kötülüklerden uzak durmalarına vesile olmak.

Ayrıca çocuklara moral ve motivasyon desteği de veriyoruz. Gittiğimiz kurslarda çocukları spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Etkinliklerimizi gören bazı cami imam-hatip arkadaşlar kendileri davette bulunuyorlar" dedi.