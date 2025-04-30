U 13 Liginde grup maçları sonunda çeyrek finale yükselen sekiz takım belli oldu.

Dört grupta yirmi takımın mücadele ettiği U 13 ligi A grubunda Osmancık Kandiberspor birinci Çorum İdman Yurdu ikinci olarak, B grubundan Vefaspor birinci Ahlatcı Çorum FK ikinci C grubundan Alaca Belediyespor birinci 1907 Gençlikspor ikinci D grubundan ise Mimar Sinanspor birinci Sungurlu Belediyespor ise ikinci olarak çeyrek finale yükselmeyi başardılar.

Çeyrek final maçları 6 Mayıs salı günü oynanacak. İlk çeyrek final maçında Osmancık Kandiberspor ile Sungurlu Belediyespor ikinci çeyrek final maçında ise Vefaspor ile 1907 Gençlikspor takımları karşılaşacak. Çeyrek finalde bu iki maçın galibi yarı finalde 13 Mayıs Salı günü finalist olmak için mücadele edecek.

9 Mayıs cuma günü diğer iki çeyrek final maçında ise Alaca Belediyespor ile Ahlatcı Çorum FK, Mimar Sinanspor ile Çorum İdman Yurdu takımları yarı final mücadelesi verecekler. Bu iki maçın galibi ise yarı finalde rakip olacaklar.

U 13’te şampiyon 19 Mayıs pazartesi günü oynanacak maçlar belli olacak.