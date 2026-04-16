TBMM 23 Nisan Kupasında rekor katılım yüzmede oldu.

Bir çok branşta yapılan TBMM 23 Nisan kupası yüzme yarışlarına değişik kulüplerden toplam 317 sporcu katıldı.

Bu rakam diğer branşlarda yapılan katılımın toplamına yakın olması yüzmeye olan ilgili göstermesi açısından son derece önemli.

Yüzme İl Temsilcisi Tuğrul Özkadı mücadele eden sporcuların 167’zinin erkek 150’sinin ise kadın olduğunu belirterek kulüplere göre dağılımın ise şöyle açıkladı.

Alaskaspor kulübü 3 erkek 3 kadın, Asilayspor kulübü 4 erkek 1 kadın, Atletikperformansspor 14 erkek 18 kadın, Çorum Bilgi Kolajispor 5 erkek 1 kadın. Eti Akademispor 2 erkek 2 kadın, Hattispor kulübü 1 erkek 1 kadın, Hitit Su Sporları kulübü 20 erkek 16 kadın, Çorum Arenaspor 24 erkek 20 kadın, Çorum Ataspor kulübü 32 erkek 18 kadın, Çorum Eforspor 12 erkek 13 kadıny, Çorum Gençlikspor 30 erkek 30 kadın, Çorum Okyanusspor 1 erkek 5 kadın, Çorum Yıldızlarıspor 19 erkek 22 kadın.

İl Temsilcisi Tuğrul Özkadı Çorum’da yüzme branşına olan ilginin ve altyapı çalışmalarının her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek ‘Kulüplerimizin disiplinli ve özverili çalışmaları sayesinde yüzme sporunda önemli bir ivme yakalanmıştır.Bu vesileyle organizasyona katılım sağlayan tüm kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum.Ayrıca organizasyonun gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve İl Müdürümüze katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.Her geçen yıl artan sporcu sayısının, kulüplerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte artarak devam edeceğine olan inancım tamdır.