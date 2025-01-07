U 15 liginde gruplarda heyecan hafta sonu oynanan yedi maçla devam etti.

A grubunda Osmancık Belediye ve Mimar Sinan liderliği paylaşırken B grubunda Vefa Gençlikspor liderliğini açık ara sürdürdü.

A grubunda Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği Çorumspor önünde 2-0 galip gelerek zirve ortaklığını sürdürdü. Grubun diğer zirve ortağı Mimar Sinanspor ise grupta ilk iki mücadelesi veren Osmancık Kandiberspor takımı ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Bu grubun diğer maçcında ise Çorum Anadolu FK, Mavi Ay Gençlikspor’u 3-1 yenerek yarışa ortak oldu.

B grubunda Vefa Gençlikspor ligdeki altıncı maçında altıncı galibiyetini İskilipgücüspor’u 10-0 gibi farklı skorla yenerek aldı ve açık ara liderliğini sürdürdü.

İskilipspor sahasında HE Kültürspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı iki puan kaybı ile tamamladı.

Gençlerbirliği ise Sungurlu Belediyespor deplasmanında tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve ilk iki iddiasını devam ettirdi.

Grubun diğer maçında ise Alaca Belediyespor, Hattuşaspor deplasmanından 3-1’lik galibiyet ve ve üç puanla dönerek yarışta bende varım dedi.