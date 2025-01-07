U 15 liginde gruplarda heyecan hafta sonu oynanan yedi maçla devam etti.

A grubunda Osmancık Belediye ve Mimar Sinan liderliği paylaşırken B grubunda Vefa Gençlikspor liderliğini açık ara sürdürdü.

A grubunda Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği Çorumspor önünde 2-0 galip gelerek zirve ortaklığını sürdürdü. Grubun diğer zirve ortağı Mimar Sinanspor ise grupta ilk iki mücadelesi veren Osmancık Kandiberspor takımı ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. Bu grubun diğer maçcında ise Çorum Anadolu FK, Mavi Ay Gençlikspor’u 3-1 yenerek yarışa ortak oldu.

B grubunda Vefa Gençlikspor ligdeki altıncı maçında altıncı galibiyetini İskilipgücüspor’u 10-0 gibi farklı skorla yenerek aldı ve açık ara liderliğini sürdürdü.

İskilipspor sahasında HE Kültürspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı iki puan kaybı ile tamamladı.

U 18’de ilk hafta lideri Sungurlu Belediyespor U 18’de ilk hafta lideri Sungurlu Belediyespor

Gençlerbirliği ise Sungurlu Belediyespor deplasmanında tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve ilk iki iddiasını devam ettirdi.

Grubun diğer maçında ise Alaca Belediyespor, Hattuşaspor deplasmanından 3-1’lik galibiyet ve ve üç puanla dönerek yarışta bende varım dedi.

Editör: Fatih Akbaş