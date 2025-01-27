U 18 Liginde 5. hafta maçlarında ilk dört sıradaki takımdan üçü haftayı galibiyet ile tamamlarken bir takım ise kaybetti.

İlk dört takım alt sıralarla aradaki puan farkını sekiz puana kadar çıkardı.

Namağlup lider Mimar Sinanspor beşinci maçında karşılaştığı Hattuşa Gençlikspor önünde de gol şovunu sürdürdü ve rakibini 11-1 gibi farklı skorla galip ayrılarak beşinci maçından da galibiyet ile ayrıldı.

Lig ikincisi Sungurlu Belediyespor ise evinde konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında girdiği gol düellosundan 4-3 galip ayrılarak dördüncü galibiyetini aldı ve ikinci sıraya yükseldi.

Haftanın en kritik maçında ise aynı puana sahip iki takım HE Kültürspor ile Osmancıkgücü arasındaki maçtan 3-2 galip ayrılan Kültürspor 12 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İskilipspor ile Buharaspor arasındaki maçta ise devre arasında yaşanan olaylara karşın İskilipspor maçtan 2-0 galip ayrılarak ilk üç puan sevincini yaşadı.