Gençlikspor ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortatlaşa yapılan Alt Yapı Temel Eğitim, Taekwondo, Muay Thai ve Kick Boks branşlarındaki sporcular ortak çalışma yaptı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat arıcı ve antrenörler Şahin Güler, Halil Özduran ve bu branşlardaki sporcuların katıldığı ortak antrenmana ilgi yüksek oldu. Antrenman öncesinde sporculara bir konuşma yapan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı minik sporculara çalışmalarında başarılar diledi ve spor alanlarında olmaya devam etmelerini istedi.

Ortak çalışma yapan sporculara Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından tatlı ikram edildi ve bu çalışmaların her zaman destekleneceği belirtildi.