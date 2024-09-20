Ahlatcı Çorum FK pazar günü oynayacağı zorlu Kocaelispor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli’nin sahibi olduğu Kahveland Buhara Premium’da tüm takım teknik heyet ve aileleri kahvaltıda bir araya geldiler.

Zorlu Kocaelispor maçı öncesinde takıma değişiklik yapan Çorum FK Alt Yapı Sorumlu Sinan Özdilli’nin ev sahipliğinde Kahveland’da bir araya geldi.

OIdukça neşeli bir ortamda geçen kahvaltı sonunda Teknik Direktör Serkan Özbalta kendilerini misafir eden Sinn Özdlli ve ekibine teşekkür etti.