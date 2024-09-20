Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı zorlu Kocaelispor maçının taktik provasını dün yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki taktik çalışma bu sezon başından buyana tüm futbolcuların yapılan ilk taktik çalışma oldu.

Sezon başından buyana sakatlıklar nedeni ile tam kadro çalışma imkanı bulamayan kırmızı siyahlı takım dün akşam saat 17.30’da tesis sahasında yaptığı antrenman ısırma hareketleri ile başladı.

Bu çalışmanın ardından futbolculara Kocaelispor takımının artıları ve eksileri konusunda bilgiler veren mevkisel olarak olarak uyarılarda bulundu.

Bu kısa bilgilendirme toplantısının ardından ise taktik çalışmaya geçen kırmızı siyahlı takım önce yarı sahada ardından da tam sahada Kocaelispor maçının taktiğini yaptı. Bu çalışma sırasında teknik heyetin saha kenarından uyarılarını sürdürdüğü gözlendi.

Çorum FK , Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.