Ahlatcı Çorum FK’ya Mehmetcik Vakfı’ndan anlamlı ziyaret. Mehmetcik Vakfı Bağışlar Müdürü Emekli Albay Celal Dinçer kırmızı siyahlı kulübe teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum FK 2. Başkanı Yılmaz Özkul, Başkan YardımcısıHaydar Eren Uyanıker, Basın Söscüsü Tuğrul Topus ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyaret sıırasında Eren Uyanıker Çorum FK’ya lig maçlarına Mehmetcik Vakfı ile çıkmasından dolayı teşekkür etti.

Bu desteğin Vakfın gelişimi adına son derece önemli olduğunu belirterek kulüp yönetimine teşekkür etti.

Kulüp 2. Başkanı Yılmaz Özkul ise Mehmetcik Vakfı’nın ülkenin ön önemli ve anlamlı kurumları arasında yer aldığını belirterek onların yanında olmak ve destek vermekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek ziyaretleri nedeni ile Celal Dinçer’e teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Celal Dinçer, Çorum FK’ya bu jesti için teşekkür plaketi verirken 2. Başkan Yılmaz Özkul ise kendisine forma hediye etti.

Bilindiği üzre Çorum FK göğüs sponsoru bulamadığı için ligin ilk beş hafta maçına Mehmetcik Vakfı reklamı ile çıkıyor.