Çorum FK’da Tunahan Ergül’ün ayrılığının ardından üç isme daha ciddi teklifler olduğu öğrenildi.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Çorum FK’da bir yandan da futbolculara gelen teklifler planların değişmesine neden oluyor.

Tunahan Ergül’ün Bursaspor ile anlaşmasının ardından kırmızı siyahlı takımda üç genç isim Atakan Akkaynak, Eren Karadağ ve Kadir Seven içinde Süper Lig ve 1. lig kulüplerinden teklifler geldiği belirtildi.

Atakan Akkaynak için Süper Ligden iki ve 1. ligden çok sayıda takım kırmızı siyahlı kulüp ile görüşmelerini sürdürüyor.

Eren Karadağ için ise Süper Ligden bir ve 1. ligden bazı kulüplerin temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçen sezon Giresunspor’dan transfer edilen Kadir Seven için ise yurt dışından kulüplerin ilgisinin olduğu ve ön görüşme yaptığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı kulüp gelecek tekliflerin tatminkar olması halinde ayrılık kararı verebileceği öğrenildi.

Öte yandan bu transferler için en çok Eren Karadağ’ın transferinin gerçekleşmesi yakın görülüyor.