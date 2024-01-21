Çorum 'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Y. (21), Üçtutlar Mahallesi'nde bir sokakta motosikletle yanına gelen ve önceden husumetli olduğu öne sürülen E.B'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan ve kendi kullandığı otomobiliyle özel bir hastaneye giden F.Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan zanlı E.B. ise polis ekiplerince Kunduzhan Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.