Hatay’da uçurumdan aşağı yuvarlanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Samandağ - Arsuz sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Selim Fırıncıoğulları, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan sürücü, ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fırıncıoğulları, hayatını kaybetti.