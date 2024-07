Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanı Arslan Kaynar, Türkiye- Avusturya maçında Merih Demiral’ın gol sevincinde bozkurt işareti yapmasının ardından UEFA tarafından cezalandırılmasına tepki gösterdi.

Belediye Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Arslan Kaynar, Türkiye- Avusturya maçında Merih Demiral’ın gol sevincinde bozkurt işareti yapmasının ardından Türk Milli Takımının galibiyetini hazmedemeyen Türk düşmanı çevrelerin kışkırtması ve yönlendirmesi ile Merih Demiral'a UEFA’nın soruşturma açarak, yapmış olduğu savunmayı dikkate almadan iki maç müsabakalardan men cezası verdiğini belirterek, “UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın gerekçesi olarak spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtildi. Yıllardır Avrupa kupalarında mücadele eden takımların müsabakalarında atılan gollerin sonrasında golü atan futbolcular ve taraftarlar duygu ve sevinçlerini değişik şekillerde dışarı vururlar, taraftarları ile paylaşırlar. Bu davranış son derece doğal bir hal almıştır. Aynı müsabakada Avusturyalı futbolcu Baumgartner atmış olduğu golden sonra istavroz işareti yaparak sevincini dışa vurmuştur. Dünya üzerinde yaşayan tüm Türklerin benimsediği ve varlığının göstergesi olarak gördüğü ve duygularının dışa vurumu olarak yaptığı beynelminel bir parmak işareti sportif olmayan bir davranış olarak değerlendirilemez. Bu sebeple verilecek cezaların meşruiyeti olmayacaktır.

Türk milletinin asil evlatları ülkesini ve milletini temsilen katılmış olduğu tüm sportif etkinlerde Bozkurt işaretini yapmaktan geri kalmayacak, yaptıkça da gurur duyacaktır. İran'ın Tebriz şehrinin futbol takımı Traktör Takımının taraftarları her müsabakada gururla Bozkurt işareti yapmaktadır. Bununla birlikte pek çok Avrupa menşei taşıyan futbolcu ve sporcu hemen her müsabakada kendilerine ve ülkelerine has işaret ve davranışlarla duygu ve sevinçlerini takım arkadaşları ve taraftarları ile paylaşmaktadırlar. Bizler Bozkurt işaretinin tüm dünya Türklerine ait bir işaret ve sembol olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de yapmaktan keyif alıyoruz ve gurur duyuyoruz. Başta UEFA olmak üzere tüm Türk milletinin sportif faaliyetlerdeki başarılarını gölgelemeye çalışan ve her fırsatı da zarar vermek maksatlı değerlendiren kesimleri tel'in ediyoruz. Türk milleti her türlü engelleme ve başarısız kılma girişimlerine rağmen her platformda var olmaya ve başarılar elde etmeye devam edecektir. Türk milletinin desteği sporcularımız için her daim var olacaktır.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde ifade ettiği gibi Türk gençliğinin başarı elde etmek için inanması ve azimli olması yeterlidir. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne Mutlu Türk'üm diyene” ifadelerini kullandı.