Çorum Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı dün yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yoklama ile başladı.

Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Çorum Belediyesi'nin toplu ulaşımda 65 yaş üstü ve diğer ücretsiz kullanımlar için BELTAŞ'a gelir desteği vermesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Çorum Müzesi'nin bulunduğu alanda imar değişikliği talebi de oy birliği ile onaylanırken Kadıkırı bölgesinde plansız alanda kalan alanda imar değişikliği talebi ise oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.