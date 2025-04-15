Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen ödül töreninde Süper Lig şampiyonu sporcumuz Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat da ödüllerini aldılar.

Pazar akşamı Antalya Al Nashiri City Hotel’de yapılan 2024 yılı Muay Thai Süper Lig 2024 yılı Süper Lig Şampiyonları ödül töreninde bu branşta ulusal ve uluslararası bir çok şampiyonada madalya kazanan Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat gecede ödül alan isimler oldular.

Ödül töreni gecesi Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldızın açılış konuşmasının ardından Fırat ve Uğurlu7ya plaketleri verildi.

Sports TV’den canlı olarak yayınlanan programda duygu ve düşüncelerini açıklayan antrenör Aydın Fırat hedeflerinin ülkelerini en güzel şekilde temsil etmek ve yurt dışında İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu belirterek Federasyona bu anlamlı ödülü için teşekkür etti.

Daha sonra ödülünü alan Abdussamet Uğurlu ise üç yıldır üst üste elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun ardından hedefinin bu yılda aynı başarıyı tekrarlayarak Uluslararası müsabakalarda ilini ve ülkesini en güzel şekilde temsil etmeye devam etmek olduğunu söyledi.