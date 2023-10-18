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Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ulukavak Mahallesi’nde altyapı ve tretuvar çalışması yapılan Özgürevler 21 ve 27’inci sokakların asfaltını da tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Söğütlüevler 3. cadde, 44. sokak, 62. sokak ve 68. sokakta ise asfalt öncesinde tretuvar çalışmaları devam ediyor. Söğütlüevler’le birlikte Ulukavak Mahallesi’ne toplam 1500 ton sıcak asfalt serimi yapılmış olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl da şehrin farklı bölgelerinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Aşgın, şehrin ulaşım konforunu artırmak amacıyla yeni yol açma, yol genişletme çalışmaları devam ederken, bir yanda da altyapı ve asfalt çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Aşgın, “Ekiplerimiz, Ulukavak Mahallesi Özgürevler 21. ve 27. sokaklarda altyapı ve tretuvar çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. Söğütlüevler 3. Cadde, 44. Sokak, 62. Sokak ve 68. Sokakta ise tretuvar çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların ardından bu sokaklarında asfaltını dökeceğiz. Böylece Ulukavak Mahallesi’ne toplamda 1500 ton sıcak asfalt çalışması yapmış olacağız” dedi.