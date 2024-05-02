Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 1 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri

gerektiğini belirterek, ruhsatlarını yenilemeyenlere 4 bin 538 lira ceza uygulanacağını açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamada; "Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 01.09.2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve; tüfek muhafaza altına alınarak, her tüfek için 4.538TL para cezası uygulanacak. Tüfeğin bir ay içerisinde ruhsatlandırılmaması halinde mülkiyeti kamuya geçirilecektir." denildi