Dünyaca ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci-yazar Ayşegül Ekinci, Çorum'da Ahlatcı'nın Altın Rafinerisini gezerek röportaj yaptı.

Profesör Stephen Hawking , Tony Blair, Barack Obama, Gordon Brown, Margareth Thatcher, Julian Assange, Bernie Eccleston, York Düşesi Sarah Ferguson, Angelina Jolie, Rihanna, Daniel Craig, Hugh Jackman, Leonardo Di Caprio dünya gündemine damga vuran isimlerle yaptığı çarpıcı yazılı / görsel / dijital basın haber ve röportajlarıyla uluslararası alanda tanınan Ayşegül Ekinci bu kez Ahmet Ahlatcı'nın başarı hikayesini yazdı.

Ahmet Ahlatcı için; 'Bu topraklarda böyle değerli iş insanlarının olduğunu bilmek güzel bir duygu' diyerek sözlerine başlayan Ekinci, Ahlatcı'nın Altın Rafinerisi'ni gezdi.

'BENİ GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ'

Rafinerinin kendisinin çok etkilediğini belirten Ekinci, Ahlatcı ile yaptığı röportaj öncesi sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı;

"Çorum topraklarında başlayan bir başarı öyküsünün dünya markası olmasının hikayesi. Çorum’dayım. Hava mis. Bol oksijeni ciğerlerinize çekmek, Çorum halkının kanıksadığı bir nimet olsa gerek. Bu topraklarda doğup, yine bu topraklarda iş hayatına küçük bir kuyumcu dükkanı ile başlayan iş insanı Ahmet Ahlatcı vizyonerliği, disiplini, prensipleri, mütevazılığı ve yardımseverliğiyle bugün sadece Türkiye sınırları değil dünyada da bir çok sektörde söz sahibi olan bir marka yarattı. Rafineri, Enerji, Sağlık, Finans, Ofomotiv, Gayrimenkul başta olmak üzere bir çok sektörde sürdürülebilir bir yaklaşımla lider olan Ahlatçı markası, çevre dostu ve etik değerleri korumasıyla bünyesinde çalışan bir çok çalışana aile hissiyatı veriyor. Rafineri fabrikasında gördüğüm özen, işçilik, ileri teknolojik standartlar benim gibi çok gezen ve çok bilen bir gazeteci etkiledi. Bu topraklarda böyle değerli iş insanlarının olduğunu bilmek güzel bir duygu."