Ahlatcı Çorum FK Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yapacağı antrenmanrla devam edecek. Lig öncesi ikinci hazırlık maçında cuma akşamı Sivasspor deplasmanından 1-0 galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım cumartesi günü tek çalışma yaptı.

Tesis sahasında yapılan antrenmanda Sivasspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular yenileme yaparak antrenmanı mamamladılar.Az süre olanlar ve oynamayanlar ise dayanıklılık ve çabukluk çalışması yaptılar.

Bu çalışmanın ardından bir gün izin verilen kırmızı siyahlı takım bugün saat 16’da tesislerde toplanacak ve 17.30’da yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başlayacak.