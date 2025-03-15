Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Nurettin Dinçer Demir, Kürşathan Akın
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 87), Serkan Göksu (Bardhi dk. 46), Hoti (Atalay Babacan dk. 87), Emre Kaplan, Benny (Batuhan Çelik dk. 90+1), Soukou (Lucas Joao dk. 65), Poyraz Efe Yıldırım
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Barış Ekincier
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen (Anıl Koç dk. 87), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç (Vüsal Iskandarlı dk. 87), Balburdia, Oğuz Güçtekin, Hasani, Lico (Jefferson dk. 75), Mukairu, Babacar (Aleksic dk. 75)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Eren Erdoğan, Oulare, Siraçhan Nas, İshak Karaoğul
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: Bardhi (dk. 59) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Oğuz Güçtekin (dk. 71) (Boluspor)
Sarı kartlar: Burak Öksüz, Serkan Göksu, Glumac, Hoti, Emre Kaplan (Ümraniyespor), Babacar, Lico (Boluspor)