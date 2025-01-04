Çorum FK bugün oynayacağı Urfaspor maçı için iki uçak yolculuğunun ardından dün saat 15,30’da Urfa’ya gitti.

Kırmızı Siyahlı takım cezalı futbolcuların fazla olması nedeni ile Urfaspor maçına 20 kişilik kadro ile gitti.

Dün sabah saatlerinde Merzifon Havaalanına geçen Çorum FK kafilesi saat 09.30 uçağı ile İstanbul’a gitti. Kafile İstanbul Havaalanında iki saatlik beklemenin ardından 13.30’da ise uçağı ile Urfa’ya gitti.

Kafile havaalanından kalacakları otole geçerek dinlenmeye çekildi.

Kırmızı Siyahlı takım kafilesinde Ferhat Yazgan, Zargo Toure, Hasan Hüseyin Akınay, Mahmut Eren Güler, Loick Landre, Mustafa Emre Yalçınkaya, Kerem Kafalat, Erkan Kaş, Atilla Turan, Taha Rençber, Atakan Akkaynak, Amar Catic, Atakan Cangöz, Suat Kaya, Eren Karadağ, Geraldo, Ozan Sol, Kabongo Kasongo, Ahmethan Köse ve Hasan Ege Akdoğan.