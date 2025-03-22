Trendyol 1. ligde kalma mücadelesi veren Şanlı Urfaspor’da dördüncü teknik adam Kemal Kılıç ile de yollar ayrıldı.

Sezona halen Keçirengücü takımında görev yapan Erkan Sözeri ile başlayan Urfaspor’da daha sonra kısa süreliğine Mehmet Altıparmak ile devam etti ve üçüncü teknik adam olarak Sait Karafırtınalar göreve başladı.

24. haftada Karafırtınalar ile yolları ayıran Urfaspor’da göreve dördüncü teknik adam olarak daha önce defalarca sarı yeşilli kulüpte görev yapan Kemal Kılıç getirildi.

Yedi hafta süren Kemal Kılıç dönemide son olarak iç sahada Erokspor önünde alınan mağlubiyetin ardından ayrılık kararı verildi.