Gazze'deki melekleri gördükçe içimde acı çığlıkları atan bir adamın dramına şahit olsam da, o melekler gibi olmak isterdim. Zalimin ettiğini değilde Müslümanım diyen devletlerin üç maymunu oynamasına şahit olmazdım.

İman kimde güzel duruyor görüp şahit oldum. İmanımı sorguladım. İçinden çıkamadım kalbimdeki dünya sevgisinden gözlerime inen perdeyi aralayıp baktığımda gördüm ki asıl marifet garip bir insan olup yaşayıp göçmekmiş.

Kalbimdeki vehm hastalığına çareyi Gazze'de buldum. Çarem akvaryum içindeki balıklar gibi. Yapay bir dokunuş ile okşadım. Zerre de olsa kıpırtı duydum. Biliyorum ötesi yok. Bende tıpkı tabi olduğum zümre gibiyim.

Biliyorum unutacağım utanmadan.