Guguk kuşu yuva kurmaz. Var olan bir kuş yuvasına yumurta bırakır. Yumurtanın yuvadaki yumurtalara benzemesini sağlar. Örneğin bir yuvada yedi tane yumurta varsa birini çıkarır kendi yumurtasını koyar. Yumurta aynı olduğundan anne kuş yuvaya konan yumurtayı yadırgayamaz. Yuvaya konan yumurtadan çıkan kuş diğer kuşlara göre irice olur. Ve çok sesli, geveze bir kuş olduğundan annesi de onunla gurur duyar. Ve yemekleri getirip en önce onun doymasını sağlar. Yuvadaki diğer yavru kuşlarda sırf o sussun diye getirdiği yemekleri onun önüne koyar. O yavru kuş büyür ve sonunda o yuvayı yıkar

Etrafımızda gördüğümüz bize benzeyip biz gibi olmayan insanların dillerinden hep karşı mahallenin lafları dökülür. Onları çok iyi tanırız. Nasıl karaktersiz oldukları üzerine uzun uzadıya düşünmeye gerek bile duymayız. Aslında gaye oldukça açık. Kimse istemiyor karşında güçlü bir rakip. Ondandır içimizdeki guguk kuşlarının ağa babalarının kudurması.

Zamanında da öyle değil miydi? Yedi düvel bir araya gelip taarruza geçtiler. Topsa top tüfekse tüfek ile saldırdılar. Yığılmadık yığılmayacağız biizniAllah.

Bizi yıkacak bir şey varsa o da içimizdeki guguk kuşlarının yumurtasını ayırt edemediğimiz için başımıza gelen felaketlerdir.

Günlerce aylarca yıllarca manşetlerde aynı simaları görüp onlara aşık oluruz. Onların söylediğini gerçek sanıp, içimizdeki guguk kuşlarının beslenmesini sağlarız. Farkında bile olmadan.

Filistin, Arakan, Doğu Türkistan ve daha nice mazlum coğrafyalar... Kan ağlıyor azizler kan ağlıyor...

Düşman büyük savaş çetin. Oyunun hası oynanıyor. Madem guguk kuşlarının yumurtasını ayırt etmek imkansız, o halde bizde sandala Musa'lar koyup denize bırakalım.