Bana kalırsa ki kalmaz. O kadar aç insan var ki, fikri de zikri de kendi gibi sefil. Korkuyor masumdan yana olmaktan. Korkuyor koltuğu kaptırmaktan.

Bana kalırsa ki kalmaz. O kadar kuru kalabalık var. Benim fikrimi kim ne etsin. Zaten toplasan bir kaç beğeniden öteye gitmez paylaştıklarım.

Bana kalırsa haklılar. Bende zor beğenirim. Sevemedim gitti bu çağı. Bu çağın insanını. Yakın tarihini haftada iki gün balık yiyerek aklında tutmaya çalışan balık hafızalara diyecek o kadar çok lafım var ki, diyerek sözlerin etkisini azaltacağım korkusu ile yaşıyorum.

Bana kalırsa bana konuşacak tek bir laf bırakmayın. Zaten her şeyi bu kadar bilen ve bu kadar bilmesi gerekene uzak bir milletin içinde yaşamanın acziyeti içindeyim. İstilaya uğrayan şehirler gibi. Yorgunum...