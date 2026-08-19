Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Firuze Hilal Akkoz, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi İsmet Adanır İş Merkezi Kat: 2 No 8 adresinde özel muayenehanesini açtı.

Son 2 yıldır Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Firuze Hilal Akkoz, buradan ayrılarak kendi özel kliniğinde hasta kabulüne başladı.

1993 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesinde dünyaya gelen Uzm. Dr. Firuze Hilal Akkoz, ilk, orta ve lise eğitimini Karacabey’de tamamladı. Ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi alan Akkoz, hekimlik eğitiminin ardından psikiyatri alanında uzmanlaşmaya yöneldi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Uzm. Dr. Akkoz, zorunlu hizmetini Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirdi.

Mesleki bilgi ve deneyimini hastalarına daha iyi koşullarda sunabilmek amacıyla kendi muayenehanesini açan Hilal Akkoz, ruh sağlığı alanında çeşitli tedavi ve terapi hizmetleri sunuyor.

TÜM RUHSAL HASTALIKLARDA HİZMET

Uzm. Dr. Akkoz’un muayenehanesinde tüm ruhsal hastalıkların değerlendirme ve tedavilerinin yanı sıra bilişsel davranışçı terapi, destekleyici terapi, psikodinamik terapi ve çift terapisi gibi farklı terapi yöntemlerinden de yararlanılıyor.