Son günlerde tarihi ulu camilerde yapılan restorasyon çalışmalara tartışmalara yol açtı.

Caminin iç kısmındaki kalem işlerinin yenilenmesi kapsamında, özellikle kubbe bölgesinde yapılan düzenlemeler büyük tepki topladı. Restorasyon öncesi ve sonrası görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda “eserin özgünlüğü bozuluyor” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Tartışmalara yol açan camilerden birisi de Çorum Ulu Camii olmuştu.

Ulu Cami’deki restorasyon çalışmalarına bir tepki de Tarihçi-Yazar Ahmet Şimşirgil verdi.

'BAKAN BİR DAKİKA YERİNDE DURMAMALI'

Sosyal medyadan paylaşım yapan Şimşirgil, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesabını etiketleyerek tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“1. Kastamonu Nasrullah Camii

2. Çorum Ulu Camii

3. Malatya Silahtar Kervansarayı.

Muhteşem Osmanlı taş işçiliğinin, sanatının ve mükemmel hat yazılarının üzerine beyaz badanayı çek, sonrada tevhidden bahset. Ardından gözünü Selimiye Camii'ne dik! Yürüyün gidin yaa. Bu edepsizliğe pes doğrusu... Bu Kültür ve Turizm Bakanı bir dakika yerinde durmamalı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu işin hesabını mutlaka vermeli.”