Vali Ali Çalgan İl Genel Meclisi Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar yemeğinde İl Genel Meclisi üyeleri ile merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Çalgan; "Köylerimize hizmet ulaştırma noktasında geçen seneyi sizlerin ilgisi, alakası ve çalışma gayretiyle kazasız belasız bitirdik. Çok başarılı bir yıl geçirdik. Katkılarınız ve işbirliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı hemşehrilerimize el birliği ile daha iyi, daha kaliteli hizmet sunmaktır. Sizlerin bu gayretli ve yapıcı işbirliği ile bu senenin de verimli geçeceğini ümit ediyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, ailelerinize ve köylerinize selamlarımı iletiyorum.” dedi.