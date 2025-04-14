Vali Ali Çalgan, 19-21 Şubat tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Özel Pınar Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Genç Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan öğrencileri tebrik eden Vali Çalgan; “Öğrencilerimizin, katıldıkları yarışmada Türkiye Şampiyonu olmaları hepimizi gururlandırdı. Başarılarıyla sadece okulumuzu değil, tüm şehrimizi onurlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyor; onları yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, antrenörleri ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Okul Müdürü Burak Kemeç ile antrenörlerin hazır bulunduğu ziyarette Çalgan, şampiyon öğrencilere hediye verdi.