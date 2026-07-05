Çorum Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen yaz okulları, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikle kapılarını açtı.

Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği program, renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik boyunca düzenlenen çeşitli gösteriler ve etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, aileler de programa ilgi gösterdi.

Programın finalinde, "Kâbe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan sanatçı Celal Karatüre sahne aldı.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulları kapsamında çocuklar, yaz boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerde bir araya gelecek.