Ankara’da hurdacılık yaparak geçimini sağlayan adam, sokaklardan ve çöplerden topladığı tonlarca ekmeği yabani ve sahipsiz hayvanlara ulaştırıyor. Ankara’dan topladığı ekmekleri kamyonlarıyla Çorum’a getiren hurdacı, hem israfı önlüyor hem de hayvanları besliyor.

Ankara’da yaşayan evli ve 4 çocuk babası Zeki Karakaya, hurdacılık mesleğiyle geçimini sağlıyor. Ekmeklerin çöplere atılmasından rahatsız olan Karakaya, işi sebebiyle gezerken gördüğü ekmekleri toplamaya başladı. Topladığı ekmekleri biriktiren adam, daha sonra biriktirdiği ekmekleri kamyonetiyle memleketi Çorum’a getirerek, sahipsiz ve yabani hayvanları besliyor. Her gün yaklaşık 2 saat boyunca aracıyla şehir merkezinde dolaşarak bayat ekmekleri topladığını belirten Karakaya, topladığı ekmekleri depolamak için özel bir "ekmek ambarı" yaptığını söyledi. İki ayda bir gerçekleştirdiği dağıtımlarda 2 ila 3 ton arasında ekmeği dağlardaki yabani hayvanlara, yabani kuşlara ve köylerdeki sahipsiz hayvanlara ulaştırdığını dile getiren Karakaya, son bir yılda yaklaşık 15 ton ekmeği hayvanlara ulaştırdığını söyledi. Amacının israfın önüne geçmek olduğunu vurgulayan hurdacı, bunu yaparken büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

"Hurdacılık yaparken ekmekler sağda, solda, yerde, çöpte hep gözüme takılırdı"

Çöplerdeki ekmekleri görünce büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Karakaya, "Geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Hurdacılık yaparken ekmekler sağda, solda, yerde, çöpte hep gözüme takılırdı. ’Allah’ım, bunları toplamayı bana nasip et’ dedim. Cenab-ı Allah da bana nasip etti. Bir yıldır topluyorum. Topladığım nimetleri Allah rızası için memleketim Çorum’un tabiatında yaşayan yabani hayvanlara, yabani kuşlara, köylerdeki sahipsiz hayvanlara ulaştırıyorum. Bunu onların duası almak için ve israfı değerlendirmeye çalışıyorum. Amacım burada israfa karşı farkındalık oluşturmak" dedi.

"Bir yılda aşağı yukarı 15 ton ekmek topladım"

Bir yıldır ekmek topladığını dile getiren Karakaya, "15 yıldır aklımdaydı, son bir yıldır aralıksız, her gün sokaklardan ekmek topluyorum. 2 saat aracımla geziyorum, 2 saatte boşaltım yapıyorum. Bunun için ambar yaptım. Eski buğday ambarı vardı, ben de adını ekmek ambarı koydum. Topladığım nimetleri 2 ayda bir dağıtıyorum. 2 ayda yaklaşık 2 ila 3 ton arasında ekmek dağıtımı yapıyorum. Bir yılda yaklaşık 15 ton ekmek topladım. Bu benim 5. dağıtımım olacak. İsraf yapmayalım. İsrafımız varsa hayvanlara verelim" diye konuştu.