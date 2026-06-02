Çorum Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı yarın yapılacak.

Meclis salonunda 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Kadro iptal ve ihdas, gayrimenkul satışı için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, trampa için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, trampa için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, satın alma işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, 5 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği'nde revize yapılması, Gelirler Müdürlüğü Yönetmeliği’nde revize yapılması."

Toplantıda ayrıca, Çorum’da 2018-2023 yılları arasında Valilik görevinde bulunan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi de meclisin gündeminde yer alacak.