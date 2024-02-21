Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, geçtiğimiz hafta sonu babasını kaybeden Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı’ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İl Müftüsü Muharrem Biçer, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, yönetim kurulu üyesi Ömer Altıkardeş, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, iş insanı ve Zanaatkarlar Kooperatifi yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Keşçi, Numan Özçetin ve Alihan İdikut, kooperatif çalışanları da hazır bulundu.

Vali Dağlı, cenazeye yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirterek, Başkan Fındıkcı ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından da duanın okunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.