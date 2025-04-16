Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında, meclis üyelerinin katılımı ile Çorum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında; birlik encümen üyelerinin seçimi ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

2024 Yılı Faaliyet Raporu ve 2024 Yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

5199 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaların da ele alındığı toplantıda istişareye muhtaç konuların görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.

Sahipsiz sokak hayvanları sorununu ilimiz gündeminden en kısa sürede kaldırmak için yoğun bir gayret sarf ettiklerini belirten Vali Çalgan, yapılan çalışmalara vermiş oldukları katkıdan dolayı birlik üyesi tüm belediyelere teşekkür etti.