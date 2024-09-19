Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 'Mülkiye Başmüfettişi-Vali' olarak merkeze alınırken, Çorum Valiliği'ne Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, 12 ilin valisi mülkiye müfettişi oldu. 16 ildeki valilerin görev yeri değişti.
Çorum yeni valisi ise Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan oldu.
Merkeze alınan Vali Dağlı, 10 Ağustos 2024 yılından bu yana Çorum'da görev yapıyordu. 1 yılın ardından merkeze çekildi.
Kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.