Diyarbakır'da yargıda görevli kişilerin adını ve nüfuzunu kullanarak tahliye veya beraat vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. 20 kişilik şebekede yer alan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TAHLİYE YA DA BERAAT" VAADİYLE DOLANDIRDILAR

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs'ta, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantıları olduğunu, tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyip para alarak dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 FİRARİ ARANIYOR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 1 avukatın da olduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Güveni kötüye kullanma', 'Tehdit ve kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise 6'sı adli kontrol olmak üzere serbest bırakıldı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.