Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Kent Meydanı vatandaşların buluşma ve dinlenme noktası haline geldi.

Ancak hava sıcaklıklarını yükseldiği şu günlerde vatandaşlar meydanda sıcaktan korunarak dinlenebilecekleri yerlerin sayısının artırılmasını istiyor.

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Tarihi Kent Meydanında bulunan bankları havaların her geçen gün ısındığı şu günlerde kullanmadıklarını ifade ederek,

“Sıcak havadan bunalıp Tarihi Kent Meydanında dinlenmek istediğimizde oturacağımız bankların üstü tamamen açık. Bundan dolayı sıcak saatlerde meydanda oturamıyoruz. Bankların burada bulunan gölgelikli alanlara alınmasını ve üzeri kapalı alanların sayısının çoğaltılmasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.