Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez ve ilçeleri kapsayan proje çerçevesinde toplam 2 bin 846 konutun kurasının çekimi için yarın Çorum'a gelecek.

Kura çekimi, saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

Bakan Kurum’un Çorum ziyareti öncesinde kentte kentsel dönüşüm ve daha önce kuraları çekilen arsa projeleriyle ilgili beklentiler de gündeme geldi.

MUHTAR ÇINAR: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TOKİ YAPSIN

Mahalle halkının taleplerini dile getiren Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, mahallesinin TOKİ tarafından yapılmasını ve birinci ile ikinci etap projelerinin en kısa sürede başlatılmasını istediklerini belirtti.

‘SÜREÇ HIZLANDIRILSIN’

Mahalle sakinlerinin kendilerine yoğun şekilde “TOKİ ne zaman yapılacak?” ve “Kentsel dönüşüm ne zaman başlayacak?” sorularını yönelttiğini ifade eden Çınar, bölgede bazı yapıların depreme dayanıksız olduğu yönünde ciddi endişeler bulunduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve gerekli adımların atılması talep ediliyor.

HAK SAHİPLERİ 4 YILDIR ARSALARINA KAVUŞAMADI!

Öte yandan, Çorum’da “İlk Evim Arsa” projesindeki belirsizlik, hak sahiplerinin mağduriyetine yol açıyor. 750 hak sahibi, aradan geçen yaklaşık 4 yıla rağmen arsalarına kavuşamadıklarını ifade ediyor.

PARSEL KURALARININ BİRAN ÖNCE ÇEKİLMESİNİ İSTİYORLAR

Parsel belirleme kurasına katılabilmek için Çoraklık Mahallesi’ndeki hak sahipleri 99 bin TL, Büget bölgesindekiler ise 120 bin TL ön katılım bedeli yatırdı. Ancak bu ödemenin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen henüz parsel kuraları çekilmedi ve altyapı çalışmalarına başlanmadı.

MALİYETLER GİTTİKÇE ARTIYOR

Artan maliyetler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren arsa sahipleri, “Daha ne kadar bekleyeceğiz?” diyerek sürecin hızlandırılmasını istiyor. Hak sahipleri, bir an önce parsel kuralarının çekilmesini ve tapularına kavuşmayı bekliyor.

Bunun yanı sıra “İlk İşyerim” projesi kapsamında 2 yıl önce kuralar çekildi ancak bu projeye ilişkin de henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

BAKANDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bakan Kurum’un Çorum programında, hem Mimarsinan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm talepleri hem de “İlk Evim Arsa” ve “İlk İşyerim” projelerine ilişkin belirsizlik konusunda açıklama yapması bekleniyor.